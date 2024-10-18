Киберспециалисты ГУР атаковали спутниковую связь на рф

Специалисты Главного управления разведки нанесли киберудар по IT-инфраструктуре национального оператора системы подвижной спутниковой связи "морсвязьспутник". Также атакована российская государственная система контроля движения морского транспорта. Об этом сообщают источники в ГУР МО, передает УНН.

Детали

Также, по данным источников УНН под удар попала транспортная-логистическая компания "Fesco", предприятия "росморпорт" и "росморречпорт".

Как сообщается, по результатам DDOS-атаки произошли системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам объектов атаки, обусловлена нестабильность спутниковой связи, которая используется для осуществления мониторинга и контроля за движением морского транспорта.

Как отмечают в разведке, российским "СМИ" приказано скрывать факт осуществления DDOS атаки по указанным выше целям, что не дает возможность осуществить объективную оценку нанесенного экономического ущерба на объекты рф.

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