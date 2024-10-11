Кибербойцы ГУР атаковали учебные заведения рф, которые готовят военных специалистов
Киев • УНН
Специалисты ГУР МО осуществили киберудар по инфраструктуре северо-кавказского федерального университета рф. Атаковано 11 вебсайтов, 7000+ компьютеров, 135 серверов, уничтожено 150+ ТБ данных.
Специалисты ГУР МО осуществили киберудар по сетевой инфраструктуре южно-кавказского федерального университета, который готовит операторов БПЛА, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для армии рф. Об этом УНН сообщил свой источник.
Детали
Как сообщает источник в ГУР, университет обеспечивает деятельность сразу ряда учебных заведений в нескольких регионах рф, в том числе 7 институтов.
В результате операции была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены целевые ресурсы противника (веб-сайты, базы данных, файловые хранилища) общим объемом более 150 терабайт
В частности было атаковано 11 веб-сайтов, более 7 тысяч служебных ПЭВМ, 135 серверов и файловых хранилищ.
Кроме того, по данным источника УНН, была осуществлена серия кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ организаций врага. После получения доступа к сетевой инфраструктуре, на пораженных веб-ресурсах была опубликована агитационная листовка в поддержку наступательных операций ВСУ.
Результатом операции стало ослабление учебно-научной базы страны-агрессора и возможностей доподготовки военных специалистов путем выполнения специальных задач разведки в киберпространстве
Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы поставщиков армии рф4 октября 2024, 07:16 • 15270 просмотров