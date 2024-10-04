Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы поставщиков армии рф

В результате операции киберспециалистов ГУР МО был атакован ряд вражеских онлайн-ресурсов, которые имеют отношение к снабжению оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в рф. Об этом УНН сообщил источник в военной разведке.

Как сообщает источник УНН, в результате операции в частности были получены данные к ресурсу okrug.ru, которые являются поставщиками военного снаряжения и униформы для мо рф (вкс рф, св рф, вмф рф).

Также атакованы ресурсы vashhotel.ru, в частности получен доступ к данным пользователей, в частности военнослужащих рф, которые бронируют жилье на территории россии. Среди прочих поражен ресурс Gostpatent.ru, который содержит базу данных зарегистрированных патентов и может представлять интерес для военной разведки.

Как указал источник, все указанные ресурсы осуществляют деятельность в интересах государства-агрессора и способствуют оккупационной армии рф.

Рядом с этим в результате киберудара на атакованных ресурсах появилось изображение совы над обезвреженным агрессором.

Киберкорпус ГУР атаковал более 800 серверов в россии - источник