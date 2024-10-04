Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників армії рф
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР МО атакували онлайн-ресурси, пов'язані з постачанням окупаційної армії рф. Отримано доступ до даних постачальників військового спорядження, бронювання житла військовими та бази патентів.
В результаті операції кіберфахівців ГУР МО було атаковано низку ворожих онлайн-ресурсів, які мають стосунок до постачання окупаційної армії або відстежування переміщення людей в рф. Про це УНН повідомило джерело у воєнній розвідці.
Як повідомляє джерело УНН, внаслідок операції зокрема було отримано дані до ресурсу okrug.ru, які є постачальниками військового спорядження та уніформи для мо рф (вкс рф, св рф, вмф рф).
Також атаковано ресурси vashhotel.ru, зокрема отримано доступ до даних користувачів, зокрема військовослужбовців рф, які бронюють житло на території росії. Серед інших уражено ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може становити інтерес для воєнної розвідки.
Як вказало джерело, усі вказані ресурси здійснюють діяльність в інтересах держави-агресора та сприяють окупаційній армії рф.
Поруч з цим внаслідок кіберудару на атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови над знешкодженим агресором.
Кіберкорпус ГУР атакував понад 800 серверів у росії - джерело27.09.24, 09:37 • 13671 перегляд