Кібербійці ГУР атакували навчальні заклади рф, які готують військових фахівців
Київ • УНН
Фахівці ГУР МО здійснили кіберудар по інфраструктурі північно-кавказького федерального університету рф. Атаковано 11 вебсайтів, 7000+ комп'ютерів, 135 серверів, знищено 150+ ТБ даних.
Фахівці ГУР МО здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі півночно-кавказького федерального університету, який готує операторів БПЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для армії рф. Про це УНН повідомило своє джерело.
Деталі
Як повідомляє джерело в ГУР, університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах рф, зокрема 7 інститутів.
Внаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкту, знищені цільові ресурси противника (веб-сайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайт
Зокрема було атаковано 11 вебсайтів, понад 7 тисяч службових ПЕОМ, 135 серверів та файлових сховищ.
Крім того, за даними джерела УНН, було здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій ворог. Після отримання доступу до мережевої інфраструктури, на уражених веб-ресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ.
Результатом операції стало послаблення навчально-наукової бази країни-агресора та можливостей допідготовки військових фахівців шляхом виконання спеціальних завдань розвідки у кіберпросторі
Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників армії рф04.10.24, 10:16 • 15625 переглядiв