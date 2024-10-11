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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кібербійці ГУР атакували навчальні заклади рф, які готують військових фахівців

Київ • УНН

 • 14077 перегляди

Фахівці ГУР МО здійснили кіберудар по інфраструктурі північно-кавказького федерального університету рф. Атаковано 11 вебсайтів, 7000+ комп'ютерів, 135 серверів, знищено 150+ ТБ даних.

Кібербійці ГУР атакували навчальні заклади рф, які готують військових фахівців

Фахівці ГУР МО здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі півночно-кавказького федерального університету, який готує операторів БПЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для армії рф.  Про це УНН повідомило своє джерело. 

Деталі

Як повідомляє джерело в ГУР, університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах рф, зокрема 7 інститутів.

Внаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкту, знищені цільові ресурси противника (веб-сайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайт

- розповіло джерело УНН

Зокрема було атаковано 11 вебсайтів, понад 7 тисяч службових ПЕОМ, 135 серверів та файлових сховищ.

Крім того, за даними джерела УНН, було здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій ворог.  Після отримання доступу до мережевої інфраструктури, на уражених веб-ресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ.

Результатом операції стало послаблення навчально-наукової бази країни-агресора та можливостей допідготовки військових фахівців шляхом виконання спеціальних завдань розвідки у кіберпросторі

- додало джерело. 

Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників армії рф04.10.24, 10:16 • 15625 переглядiв

Павло Башинський

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