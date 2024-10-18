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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2724 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Кіберфахівці ГУР атакували супутниковий звʼязок на рф

Київ • УНН

 • 19469 перегляди

Фахівці ГУР атакували IT-інфраструктуру російського оператора супутникового зв'язку та систему контролю морського транспорту. DDOS-атака спричинила збої у роботі веб-сайтів та нестабільність зв'язку.

Кіберфахівці ГУР атакували супутниковий звʼязок на рф

Фахівці Головного управління розвідки завдали кіберудару по IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку "морсвязьспутник". Також атаковано російську державну систему контролю руху морського транспорту. Про це повідомляють джерела в ГУР МО, передає УНН

Деталі

Також, за даними джерел УНН під удар потрапила транспортна-логістична компанія "Fesco", підприємства "росморпорт" та "росморречпорт".

Як повідомляється, за результатами DDOS-атаки відбулися системні збої в доступі до веб-сайтів та електронних ресурсів обʼєктів атаки, зумовлено нестабільність супутникового звʼязку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту.

Як зазначають у розвідці, російським "ЗМІ" наказано приховувати факт здійснення DDOS атаки по вказаним вище цілям, що не дає можливість здійснити обʼєктивну оцінку нанесених економічних збитків на обʼєкти рф.

Кібербійці ГУР атакували навчальні заклади рф, які готують військових фахівців11.10.24, 11:54 • 14077 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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