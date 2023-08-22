Масштабный пожар охватил остров Эльба в Италии: эвакуированы около 700 человек

Детали

Муниципалитет предоставил свои помещения для размещения 150 человек, остальные сами нашли жилье, и все должны вернуться в свои дома к сегодняшнему вечеру.

Все началось в 21 час в понедельник, когда из района Сан-Фело поступили многочисленные сообщения о возгорании вдоль полей. Затем из-за ветра фронт огня быстро распространился, угрожая жилым домам и различным объектам.

За короткий срок к месту происшествия было отправлено 12 отрядов добровольцев по лесному пожаротушению и работников лесного хозяйства, которые попытались локализовать пламя.

В качестве меры предосторожности были эвакуированы дома и кемпинг, которые могли быть сожжены пламенем. Сегодня утром ситуация улучшилась: работа бригад, которая продолжалась всю ночь, помогла ограничить распространение огня.

Дополнение

Это уже второй пожар на острове Эльба за последние несколько дней. Первый произошел 11 августа: тогда пламя, по неизвестным причинам, вспыхнуло возле ресторана, а затем перекинулось на кустарник, уничтожив около полутора гектаров территории.