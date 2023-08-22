Масштабна пожежа охопила острів Ельба в Італії: евакуйовано близько 700 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Близько 700 людей було евакуйовано через велику пожежу, яка нині перебуває на стадії стримування, що спалахнула вчора пізно ввечері на італійському острові Ельба в муніципалітеті Ріо, північно-східному краю острова Тосканського архіпелагу, пише УНН з посиланням на Rai News.
Деталі
Муніципалітет надав свої приміщення для розміщення 150 осіб, решта самі знайшли житло, і всі мають повернутися до своїх домівок до сьогоднішнього вечора.
Усе почалося о 21 годині у понеділок, коли з району Сан-Фело надійшли численні повідомлення про загорання уздовж полів. Потім через вітер фронт вогню швидко поширився, погрожуючи житловим будинкам та різним об'єктам.
За короткий термін до місця події було відправлено 12 загонів добровольців з лісового пожежогасіння та працівників лісового господарства, які спробували локалізувати полум'я.
Як запобіжний захід були евакуйовані будинки та кемпінг, які могли бути спалені полум'ям. Сьогодні вранці ситуація покращилася: робота бригад, яка тривала всю ніч, допомогла обмежити поширення вогню.
Доповнення
Це вже друга пожежа на острові Ельба за останні кілька днів. Перша сталася 11 серпня: тоді полум'я, з невідомих причин, спалахнуло біля ресторану, а потім перекинулося на чагарник, знищивши близько півтора гектари території.