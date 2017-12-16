Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись три автомобиля

“ДТП в Киеве на улице О. Телиги в направлении м. Шулявская. Столкнулись три автомобиля: Skoda, Honda и Volkswagen”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что, по предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима.

В результате ДТП пострадавших нет.

Сейчас ожидается приезд патрульной полиции.

Как сообщал УНН, в результате ДТП под Киевом пострадал ребенок.