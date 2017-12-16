Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись три автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В столице на улице Елены Телиги в направлении станции метро “Шулявская” столкнулись три автомобиля, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ДТП в Киеве на улице О. Телиги в направлении м. Шулявская. Столкнулись три автомобиля: Skoda, Honda и Volkswagen”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что, по предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции и скоростного режима.
В результате ДТП пострадавших нет.
Сейчас ожидается приезд патрульной полиции.
Как сообщал УНН, в результате ДТП под Киевом пострадал ребенок.