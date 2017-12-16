Масштабна ДТП в Києві: зіткнулись три автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У столиці на вулиці Олени Теліги в напрямку станції метро “Шулявська” зіткнулися три автомобілі, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП в Києві на вулиці О. Теліги в напрямку м. Шулявська. Зіткнулися три автомобілі: Skoda, Honda і Volkswagen”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що, за попередніми даними, причиною аварії стало недотримання дистанції та швидкісного режиму.
Внаслідок ДТП постраждалих немає.
Наразі очікується приїзд патрульної поліції.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП під Києвом постраждала дитина.