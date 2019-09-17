Масштабы природных пожаров вокруг Киева увеличились
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Киевской области за 16 сентября зафиксировано 109 пожаров на общей площади почти 82,85 га. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"16 сентября в Киевской области зафиксировано 109 пожаров на общей площади почти 82,85 га. Из них - 8 га очагов горения торфа", - говорится в сообщении.
В частности, зафиксированы пожары травяного настила - 95 очагов на площади 68,3 га, лесные пожары - 3 очага на площади 0,25 га и пожары мусора - 11 очагов на площади 0,1547 га.
"В Киеве 16 сентября зафиксировано 34 пожара, из них - 7 очагов пожаров травяного настила на площади 3,24 га; тушение парковых зон: 3 очага на площади 4,2 га; пожары мусора: 13 очагов на площади 0,0375 га", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине в течение недели с 9 по 15 сентября на пожарах погибли 36 человек.