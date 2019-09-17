Масштаби природних пожеж навколо Києва збільшилися

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Київській області за 16 вересня зафіксовано 109 пожеж на загальній площі майже 82,85 га. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"16 вересня у Київській області зафіксовано 109 пожеж на загальній площі майже 82,85 га. Із них – 8 га осередків горіння торфу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зафіксовано пожежі трав’яного настилу - 95 осередків на площі 68,3 га, лісові пожежі - 3 осередки на площі 0,25 га та пожежі сміття - 11 осередків на площі 0,1547 га.

"У Києві 16 вересня зафіксовано 34 пожежі, із них – 7 осередків пожеж трав’яного настилу на площі 3,24 га; гасіння паркових зон: 3 осередки на площі 4,2 га; пожежі сміття: 13 осередків на площі 0,0375 га", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні впродовж тижня з 9 по 15 вересня на пожежах загинули 36 осіб.

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