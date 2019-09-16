За тиждень на пожежах загинули 36 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні впродовж тижня з 9 по 15 вересня на пожежах загинули 36 осіб, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Ліквідовано 5 тис. 337 пожеж, врятовано на пожежах 38 осіб та не допущено знищення вогнем 1 тис. 44 будівлі та 49 од. техніки. На пожежах загинуло 36 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 18 млн 217 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними рятувальників, упродовж тижня у ході 242 виїздів піротехнічних підрозділів ДСНС виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 667 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у Києві під час гасіння пожежі чоловік стріляв з револьвера у вогнеборців.