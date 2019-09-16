За неделю на пожарах погибли 36 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Украине в течение недели с 9 по 15 сентября на пожарах погибли 36 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Ликвидированы 5 тыс. 337 пожаров, спасены на пожарах 38 человек и не допущено уничтожение огнем 1 тыс. 44 здания и 49 ед. Техники. На пожарах погибло 36 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 18 млн 217 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Также, по данным спасателей, в течение недели в ходе 242 выездов пиротехнических подразделений ГСЧС обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 667 взрывоопасных предметов.
Напомним, в Киеве во время тушения пожара мужчина стрелял из револьвера в пожарных.