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Масштабы фальсификата творога не смутили Госпродпотребслужбу

Масштабы фальсификата творога не смутили Госпродпотребслужбу

Киев  •  УНН

 • 18373 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Госпродпотребслужба "примет во внимание" результаты потребительской экспертизы, которые показали, что 75% сыров в Украине являются фальсификатом. Соответствующая информация будет учтена при планировании плановых мероприятий контроля, отметили в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Как известно, в начале марта этого года ГП “Харьковстандартметрология” провела потребительскую экспертизу украинских сыров.

Результаты исследования показали, что из 12 образцов сыра только три соответствовали требованиям нормативной документации и информации, заявленной на этикетке.

Для проведения экспертизы специалисты ГП отобрали образцы сыра, изготовленного в Харьковской, Киевской, Волынской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Сумской областях Украины.

В частности, для проверки были отобраны образцы творога 15% жира ТМ “Простоквашино”, 5% жира ТМ “Заречье”, 5% жира ТМ “Злагода”, 9% жира “Домашний традиционный” ТМ “Белоцерковский”, 9% жира “Творожна традиция” ТМ “PRESIDENT”, нежирный “Творог традиционный” ТМ “Звени Гора”, 9% жира ТМ “Добряна”, 7% жира “COTTAGE CHEESE” ТМ “Premіalle”, 5% жира ТМ “Галичина”, 10% жира ТМ “ХУТОРОК”, 9,5 % жира “Домашний” ТМ “Яготинский”, 9,5% жира ТМ “Каждый день”.

По данным специалистов, творог торговой марки “Хуторок” оказался “откровенной фальсификацией”. Также бактерии группы кишечной палочки обнаружили в твороге “Каждый день” и “Добряна”. Завышенное количество дрожжей и плесневых грибов было обнаружено в твороге “Каждый день”, “Белоцерковский” и “Заречье”. Завышенное количество дрожжей — в твороге “PRESIDENT” и “Звени Гора”. Завышенное количество плесневых грибов — в твороге “Галичина” и “Premіalle”.

Кроме того, в трех образцах творога не соответствовала действительности информация, указанная на маркировке по массовой доли жира ТМ “Каждый день” — фактически 8% при заявленной 9,5%, ТМ “Premіalle” — фактически 6,3% при заявленной 7%, ТМ “Галичина” — фактически 4% при заявленной 5%.

Три образца творога не соответствовали информации, заявленной на маркировке, по массовой доли белка ТМ “PRESIDENT”, ТМ “Premіalle” и ТМ “Хуторок”.

Учитывая такие данные экспертизы, УНН направил запрос в Госпродпотребслужбу с просьбой отреагировать на обнародованные результаты исследования ГП “Харьковстандартметрология” и сообщить о дальнейших шагах с целью устранения выявленных нарушений. Однако, судя по полученному ответу, обнаруженные нарушения и откровенный фальсификат творожной продукции в Украине профильную службу не смутили.

“Данная информация будет учтена при планировании плановых мероприятий государственного надзора (контроля) территориальными органами Госпродпотребслужбы”, — отметили в ведомства.

Напомним, что ранее экспертиза сливочного масла в Украине показала, что около 70% этого продукта на полках отечественных магазинов — фальсификат.

Между тем Украина наращивает экспорт сливочного масла за границу на фоне уменьшения производства масла и животных жиров, а также на фоне значительного увеличения импорта пальмовых жиров.

Такая тенденция, по мнению народного депутата Сергея Тригубенко, может свидетельствовать о дискриминации украинского потребителя со стороны отечественных молочников.

“Наши молочники отправили на рынки, преимущественно Марокко, Турции и Нидерландов, 30,5 тыс. тонн этого продукта. В этот же промежуток времени показатели импорта пальмового масла в Украину также выросли — вдвое. Речь идет об около 78 тыс. тонн, что стали рекордными за последние семь сезонов.

Я хочу ошибаться, но такая статистика наводит на грустные выводы... Похоже, наш отечественный производитель, выбрав экспортную стратегию, наиболее качественную продукцию (поскольку сливочное масло с пальмой покупать никто не будет) отправляет за границу, а на внутренний рынок продает максимально удешевленный и вредный продукт?” — отметил Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

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