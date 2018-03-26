Масштаби фальсифікату сирів не збентежили Держпродспоживслужбу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Держпродспоживслужба “візьме до уваги” результати споживчої експертизи, які засвідчили, що 75% сирів в Україні є фальсифікатом. Відповідна інформація буде врахована при плануванні планових заходів контролю, зазначили у відомстві у відповідь на запит УНН.
Як відомо, на початку березня цього року ДП "Харківстандартметрологія" провела споживчу експертизу українських сирів.
Результати дослідження показали, що із 12 зразків сиру тільки три відповідали вимогам нормативної документації і інформації, заявленої на етикетці.
Для проведення експертизи фахівці ДП відібрали зразки сиру, виготовленого в Харківській, Київській, Волинській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Сумській областях України.
Зокрема, було відібрано такі зразки сиру: 15% жиру ТМ "Простоквашино", 5% жиру ТМ "Заріччя", 5% жиру ТМ "Злагода", 9% жиру "Домашній традиційний" ТМ "Білоцерківський", 9% жиру "Сирна традиція" ТМ "PRESIDENT", нежирний "Сир традиційний" ТМ "Звени Гора", 9% жиру ТМ "Добряна", 7% жиру "COTTAGE CHEESE" ТМ "Premіalle", 5% жиру ТМ "Галичина", 10% жиру ТМ "Хуторок", 9,5% жиру "Домашній" ТМ "Яготинський", 9,5% жиру ТМ "Кожен день".
За даними фахівців, сир торгової марки "Хуторок" виявився "відвертою фальсифікацією". Також бактерії групи кишкової палички виявили в сирі "Кожен день" і "Добряна". Завищену кількість дріжджів і цвілевих грибів було виявлено в сирі "Кожен день", "Білоцерківський" і "Заріччя". Завищену кількість дріжджів - в сирі "PRESIDENT" і "Звени Гора". Завищену кількість цвілевих грибів - в сирі "Галичина" і "Premіalle".
Крім того, в трьох зразках кисломолочного сиру не відповідала дійсності інформація, зазначена на маркуванні щодо масової частки жиру: ТМ "Кожен дня" - фактично 8% при заявленій 9,5%, ТМ "Premіalle" - фактично 6,3% при заявленій 7%, ТМ "Галичина" - фактично 4% при заявленій 5%.
Три зразки сиру не відповідали інформації, заявленій на маркуванні, щодо масової частки білка: ТМ "PRESIDENT", ТМ "Premіalle" і ТМ "Хуторок".
Враховуючи такі дані експертизи, УНН скерував запит до Держпродспоживслужби із проханням відреагувати на оприлюднені результати дослідження ДП "Харківстандартметрологія" та повідомити про подальші кроки з метою усунення виявлених порушень. Однак, судячи із отриманої відповіді, виявленні порушення та відвертий фальсифікат сирної продукції в Україні, профільну службу не збентежив.
"Надану інформацію буде враховано при плануванні планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними органами Держпродспоживслужби", - зазначили у відомства.
Нагадаємо, що раніше експертиза вершкового масла в Україні показала, що близько 70% цього продукту на полицях вітчизняного магазинів - фальсифікат.
Тим часом Україна нарощує експорт вершкового масла за кордон на тлі зменшення виробництва олії та тваринних жирів, а також на тлі значного збільшення імпорту пальмових жирів.
Така тенденція, на думку народного депутата Сергія Тригубенка, може свідчити про дискримінацію українського споживача з боку вітчизняних молочників.
"Наші молочники відправили на ринки, переважно Марокко, Туреччини та Нідерландів, 30,5 тис. тонн цього продукту. В цей же проміжок часу показники імпорту пальмової олії в Україну також зросли - вдвічі. Мова йде про близько 78 тис. тонн, що стали рекордними за останні сім сезонів.
Я хочу помилятися, але така статистика наводить на сумні висновки... Схоже, наш вітчизняний виробник, вибравши експортну стратегію, найбільш якісну продукцію (оскільки вершкове масло з пальмою купувати ніхто не буде) відправляє за кордон, а на внутрішній ринок продає максимально здешевлений і шкідливий продукт?" - зазначив Тригубенко.