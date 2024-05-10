Масштаб повреждений энергосистемы превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов - Кудрицкий

Масштабы атак на электрогенерацию в 2024 году превысили предыдущие годы, особенно с использованием дронов-камикадзе. Зависимость от импорта электроэнергии и аварийной помощи от Укрэнерго стала критической.

Об этом рассказал Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Можем говорить о том, что масштаб атак превзошел масштаб атак в период 2022-2023 годов. Особенно это касается применения дронов-камикадзе, которых стало очевидно больше у россиян. Масштаб повреждения электрогенерации превзошел прошлогодние поражения. Именно из-за этого в энергосистеме наблюдается дефицит, он есть в пиковые часы электропотребления: утренние и вечерние часы сказал Кудрицкий.

Он отметил, что Украина сейчас очень зависит от импорта электроэнергии и аварийной помощи. Из-за отсутствия импорта ночью, у нас возникает дефицит даже в не пиковые часы потребления.

Напомним,

В условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины каждый сэкономленный киловатт может иметь решающее значение, поэтому используйте энергоэффективные приборы, энергосберегающие лампы, реле времени, стабилизаторы напряжения, а также пользуйтесь более дешевым ночным тарифом на электроэнергию, чтобы эффективно уменьшить потребление электроэнергии.