Масштаб пошкоджень енергосистеми перевершив масштаб атак в період 2022-2023 років – Кудрицький
Київ • УНН
Масштаби атак на українську енергетику у 2024 році перевершили попередні роки, особливо із збільшенням використання дронів-камікадзе, що призвело до критичної залежності від імпорту електроенергії та екстреної допомоги з боку "Укренерго".
Масштаби атак на електрогенерацію в 2024 році перевищили попередні роки, особливо з використанням дронів-камікадзе. Залежність від імпорту електроенергії та аварійної допомоги від Укренерго стала критичною.
Про це розповів Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Можемо говорити про те, що масштаб атак перевершив масштаб атак в період 2022-2023 років. Особливо це стосується застосування дронів-камікадзе, яких стало очевидно більше у росіян. Масштаб пошкодження електрогенерації перевершив минулорічні ураження. Саме через це в енергосистемі спостерігається дефіцит, він є в пікові години електроспоживання: ранкові та вечірні години
Він зазначив, що Україна зараз дуже залежить від імпорту електроенергії та аварійної допомоги. Через відсутність імпорту вночі, в нас виникає дефіцит навіть у не пікові години споживання.
Нагадаємо
В умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру України кожен зекономлений кіловат може мати вирішальне значення, тому використовуйте енергоефективні прилади, енергозберігаючі лампи, реле часу, стабілізатори напруги, а також користуйтеся дешевшим нічним тарифом на електроенергію, щоб ефективно зменшити споживання електроенергії.