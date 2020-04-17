Массовая вспышка коронавируса среди медиков: в Винницкую область выехала спецкомиссия

Наибольшее количество инфицированных в Калиновке и самой Виннице. В частности, в Калиновке инфекцию подхватили почти одновременно 30 медиков. Подавляющее большинство из них заразилась на Covid-19 в Калиновской районной больнице. Сегодня медучреждение - на карантине, а его работников отправили на самоизоляцию.

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Областная власть отчитывается, что к борьбе с пандемией регион готов и одновременно обвиняет во всем самих медиков.

"Здесь вопрос больше в личной дисциплине каждого работника, и контролю за соблюдением этой дисциплины руководителями учреждений. Причем, не только непосредственно в медицинском рабочем месте, но и во время общения с коллегами и быту", - заявляет председатель Винницкой областной администрации Владислав Скальский.

В свою очередь медики поведением местных властей возмущены. Персонал больницы жалуется, что медсестры получали по три одноразовые маски на неделю работы, а защитные костюмы утилизировали голыми руками.

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Ситуация получила огласку и в районную больницу наведалась инспекция из Минздрава.

"Министерство не только должно выпускать какие-то нормативные документы, но и смотреть, как в регионах имплементируется, как выполняется - так как прошла информация о том, что в Винницкой области достаточно много больных медицинских работников. Вот мы сейчас, лабораторный центр, проводим расследование. И смотрим - сколько они тестируют больных, как проявляют контактных", - говорит врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

Министерская комиссия также теперь проверяет информацию о том, что зараженный персонал заставляют брать отпуска за свой счет.

История с массовыми заражения в Винницкой области не первая. 5 лет назад здесь зафиксировали вспышку сразу двух видов гепатита. Тогда в больнице вирус подхватили почти одновременно несколько десятков детей. Часть из них лечилась от онкозаболеваний. Однако за 5 лет от Винницкой областной госадминистрации семьи не получили никакой помощи.

"Когда мы переливали кровь, то 2015 года, 5 месяца, 26 числа у нас обнаружили Гепатит Б. Он был нам влит. Затем, на последней химии, когда мы капали последнюю химию - нам влили Гепатит С. Нам никто не помогал. Медики ни в чем не виноваты. Они не защищены просто. Они не защищены, потому что честно - довольно большие чиновники набивают лучше карманы, чем что-то покупают этим медикам", - комментирует жительница Калиновки Галина Мороз.