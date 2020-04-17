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Масовий спалах коронавірусу серед медиків: на Вінниччину виїхала спецкомісія

Масовий спалах коронавірусу серед медиків: на Вінниччину виїхала спецкомісія

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Вінницькій області – надскладна епідеміологічна ситуація. Серед 279 хворих на коронавірус - майже 40% медперсоналу. Масове зараження коронавірусом медиків області досліджує спеціальна комісія Міністерства охорони здоров’я, передає УНН із посиланням на podrobnosti.ua.

Найбільша кількість інфікованих у Калинівці та самій Вінниці. Зокрема, у Калинівці інфекцію підхопили майже водночас 30 медиків. Переважна більшість з них заразилася на Covid-19 у Калинівській районній лікарні. Сьогодні медзаклад — на карантині, а його працівників відправили на самоізоляцію.

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Обласна влада звітує, що до боротьби з пандемією регіон готовий та водночас звинувачує у всьому самих медиків.

“Тут питання більше в особистій дисципліні кожного працівника, та контролю за дотриманням цієї дисципліни керівниками закладів. При чому, не тільки безпосередньо у медичному робочому місці, а й під час спілкування з колегами та побуті”, — заявляє голова Вінницької обласної адміністрації Владислав Скальський.

У свою чергу медики поведінкою місцевої влади обурені. Персонал лікарні жаліється, що медсестри отримували по три одноразові маски на тиждень роботи, а захисні костюми утилізували голими руками.

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Ситуація набула розголосу і до районної лікарні навідалася інспекція з МОЗ.

“Міністерство не тільки має випускати якісь нормативні документи, а й дивитися, як в регіонах імплементується, як виконується — так як пройшла інформація про те, що у Вінницькій області досить багато хворих медичних працівників.
Ось ми зараз, лабораторний центр, проводимо розслідування. І дивимося — скільки вони тестують хворих, як виявляють контактних”, — каже лікарка-інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська.

Міністерська комісія також тепер перевіряє інформацію про те, що заражений персонал змушують брати відпустки за власний рахунок.

Історія з масовими зараженнями на Вінниччині не перша. 5 років тому тут зафіксували спалах одразу двох видів гепатиту. Тоді в лікарні вірус підхопили майже одночасно кілька десятків дітей. Частина з них лікувалася від онкозахворювань. Однак за 5 років від Вінницької обласної держадміністрації родини не отримали жодної допомоги.

“Коли ми переливали кров, то 2015 року 5 місяця, 26 числа нам виявили Гепатит Б. Нам було його влито. Потім, на останній хімії, коли ми капали останню хімію — нам влили Гепатит С. Нам ніхто не допомагав. Медики ні в чому не винні. Вони не захищені просто. Вони не захищені, бо чесно — доволі великі посадовці набивають краще кармани, чим щось купити цим медикам”, — коментує жителька Калинівки Галина Мороз.

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