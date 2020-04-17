На Вінниччині паралізована медична система - депутат Білозір
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Вінниччині паралізована система охорони здоров’я. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила народний депутат Лариса Білозір, передає УНН.
По-перше, критичною є ситуація із інфікуванням лікарів, каже нардеп.
“Ми маємо у Вінницькій області сьогодні більше 45% тих, в кого виявлена інфекція COVID-19, — медики”, — розповіла вона.
Причиною надскладної епідеміологічної ситуації у області є бездумні управлінські рішення регіональної влади, каже Білозір.
“Абсолютно паралізована медична система. Через недолугі управлінські рішення. Наприклад, у Калинівці ще до завершення ремонту інфекційного відділення, навіть акту про відкриття цього відділення ще немає, а всіх лікарів вже зігнали в одне приміщення. Уже звітується, що там є апарати ШВЛ.
І саме там, де в одному приміщенні концентруються інфекційні та інші відділення, починаються зараження”, — розповіла нардеп.
Чинна влада безпечних умов роботи лікарям не створила. Страховки на випадок зараження у медиків немає.
“Але при цьому видаються розпорядження і караються лікарі за те, що вони ідуть на самоізоляцію, за те, що вони, мовляв, не є дисциплінованими. Це при тому, що протокол щодо поведінки в таких випадках МОЗ затвердив тільки вчора, тести поступили 2 тижні тому”, — інформує Білозір.
Нагадаємо, на Вінниччині зареєстровані масові спалахи коронавірусу серед медиків. Кожен третій інфікований там — медик. Масовий спалах пов’язують з некомпетентністю профільних керівників облдержадміністрації, ті, своєю чергою, звинувачують у всьому медиків.
Народні депутати з Вінниччини вимагають звільнити очільницю Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Людмилу Грабович.