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В Винницкой области парализована медицинская система - депутат Билозир

В Винницкой области парализована медицинская система - депутат Билозир

Киев  •  УНН

 • 15081 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Винницкой области парализована система здравоохранения. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила народный депутат Лариса Билозир, передает УНН.

Во-первых, критической является ситуация с инфицированием врачей, говорит нардеп.

"Мы в Винницкой области сегодня имеем более 45% тех, у кого обнаружена инфекция COVID-19, - медики", - рассказала она.

Причиной сложнейшей эпидемиологической ситуации в области являются бездумные управленческие решения региональных властей, говорит Билозир.

"Абсолютно парализована медицинская система. Через нелепые управленческие решения. Например, в Калиновке еще до завершения ремонта инфекционного отделения, даже акта об открытии этого отделения еще нет, а всех врачей уже согнали в одно помещение. Уже отчитывается, что там есть аппараты ИВЛ.

И именно там, где в одном помещении концентрируются инфекционные и другие отделения, начинаются заражения", - рассказала нардеп.

Действующая власть безопасных условий работы врачам не создала. Страховки на случай заражения у медиков нет.

"Но при этом выдаются предписания и наказываются врачи за то, что они идут на самоизоляцию, за то, что они, мол, не являются дисциплинированными. Это при том, что протокол о поведении в таких случаях Минздрав утвердил только вчера, тесты поступили 2 недели назад", - информирует Билозир.

Напомним, в Винницкой области зарегистрированы массовые вспышки коронавируса среди медиков. Каждый третий инфицированный там - медик. Массовую вспышку связывают с некомпетентностью профильных руководителей облгосадминистрации, те, в свою очередь, обвиняют во всем медиков.

Народные депутаты из Винницкой области требуют уволить руководительницу Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Людмилу Грабович.

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