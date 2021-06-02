Массовые убийства активистов на Майдане: заочно будут судить трех "беркутовцев", попавших под обмен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Святошинский районный суд Киева разрешил заочное рассмотрение судебного производства в отношении экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского по делу о массовых убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Ходатайство прокурора о проведении специального судебного производства ... относительно Зинченко, Аброськина и Янишевского и передаче этого судебного производства на рассмотрение суда в судебном производстве для решения вопроса об объединении с целью осуществления судебного разбирательства в одном уголовном производстве - удовлетворить. Осуществлять специальное судебное разбирательство по обвинительному акту в отношении обвиняемых Зинченко, Аброськина и Янишевского ... продолжить судебное разбирательство по обвинительным актам в отношении обвиняемых Зинченко, Аброськина и Янишевского в порядке специального судебного производства. Передать данное специальное судебное производство на рассмотрение состава суда для решения вопроса об объединении с целью осуществления судебного разбирательства в судебном заседании в одном уголовном производстве", - сказал председательствующий судья Сергей Дячук.
Кроме того, ходатайство стороны защиты о возложении на суд обязанности обеспечить участие обвиняемых в судебном разбирательстве путем видеоконференции суд оставил без удовлетворения.
Дополнение
Пять бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, 20 февраля 2014 года приведших к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.
Суд в рамках дела о массовых убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года выделил материалы по трем бывшим бойцам подразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского к рассмотрению в отдельном производстве.
29 декабря 2019 года состоялось освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом. Тогдашняя участница переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.
Святошинский районный суд города Киева объявил в международный розыск подозреваемых в массовых убийствах активистов на Майдане в 2014 году, бывших бойцов подразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского.