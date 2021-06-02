Масові вбивства активістів на Майдані: заочно судитимуть трьох "беркутівців", які потрапили під обмін

Цитата:

“Клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження... стосовно Зінченка, Аброськіна та Янишевського та передачу цього судового провадження на розгляд суду в судовому провадженні для вирішення питання про об’єднання з метою здійснення судового розгляду в одному кримінальному провадженні - задовольнити. Здійснювати спеціальне судове провадження за обвинувальним актом стосовно обвинувачених Зінченка, Аброськіна та Янишевського... продовжити судовий розгляд за обвинувальними актами стосовно обвинувачених Зінченка, Аброськіна та Янишевського в порядку спеціального судового провадження. Передати дане спеціальне судове провадження на розгляд складу суду для вирішення питання про об’єднання з метою здійснення судового розгляду в судовому засіданні в одному кримінальному провадженні”, — сказав головуючий суддя Сергій Дячук.

Окрім того, клопотання сторони захисту про покладення на суд обов’язку забезпечити участь обвинувачених у судовому розгляді шляхом відеоконференції суд залишив без задоволення.

Доповнення

П’ятьох колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.

Суд в межах справи щодо масових вбивств активістів Майдану 20 лютого 2014 року виділив матеріали щодо трьох колишніх бійців підрозділу “Беркут” Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янишевського до розгляду в окремому провадженні.

29 грудня 2019 року відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. На обмін були заявлені і ексберкутівці. Суд відпустив їх з-під варти перед обміном. Тодішня учасниця переговорів у ТКГ від України Валерія Лутковська заявила, що видача ексберкутівців була умовою Москви.

Святошинський районний суд міста Києва оголосив у міжнародний розшук підозрюваних у масових вбивствах активістів на Майдані у 2014 році, колишніх бійців підрозділу “Беркут” Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янишевського.