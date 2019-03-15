Массовое убийство в Новой Зеландии: МИД проверяет информацию относительно жертв среди украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших в результате массовой стрельбы в Новой Зеландии. Об этом УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич.
"Информация о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших проверяется в контакте с МИД Новой Зеландии", - сообщил Кирилич.
По его словам, по состоянию на утро 15 апреля обращений граждан Украины в Посольство Украины в Австралии не поступало.
Напомним, 15 марта в Новой Зеландии произошло массовое убийство в мечети.
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Нападающий составил манифест и транслировал нападение. Нападающий на мечеть призвал "убить Меркель и Эрдогана".