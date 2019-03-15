Масове вбивство у Новій Зеландії: МЗС перевіряє інформацію щодо жертв серед українців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України перевіряє інформацію щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок масової стрілянини у Новій Зеландії. Про це УНН повідомив Заступник Директора департаменту консульської служби Василь Кирилич.
"Інформація щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих перевіряється у контакті з МЗС Нової Зеландії", - повідомив Кирилич.
За його словами, станом на ранок 15 квітня звернень громадян України до Посольства України в Австралії не надходило.
Нагадаємо, 15 березня у Новій Зеландії сталося масове вбивство у мечеті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС зробили заяву через візит французьких політиків в окупований Крим
Нападник склав маніфест та транслював напад. Нападник на мечеть закликав "вбити Меркель та Ердогана".