У МЗС зробили заяву через візит французьких політиків в окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких політиків до окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та розцінює дії цих політиків як пряме потурання агресору. Про це йдеться в офіційній заяві, розповсюдженій прес-службою зовнішньополітичного відомства України, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує поїздку групи французьких політиків до окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим. Здійснивши несанкціонований візит на злочинно анексовану українську територію, французькі громадяни виявили неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, проігнорувавши фундаментальні принципи міжнародного права, законодавство України”, — зазначили у відомстві, додавши, що тим самим громадяни Франції також діють всупереч офіційній позиції власної країни, яка рішуче засуджує спробу анексії Росією українського півострова.
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“Розцінюємо дії цих французьких політиків як пряме потурання агресору у його неприпустимій політиці експансіонізму, нетерпимості і дискримінації, мілітаризації Криму та створення безпекових загроз в регіоні Чорного і Азовського морів, а також масових та систематичних порушень прав людини на окупованому Кримському півострові”, — йдеться в заяві МЗС.
Дипломати підкреслили, що вкотре вимагають від усіх іноземних громадян чітко дотримуватися “Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”.
“Порушники притягатимуться до відповідальності відповідно до законодавства України”, — сказано в заяві.
Нагадаємо, делегація з Франції у складі 12 осіб прибула ввечері у середу, 13 березня, в окупований Крим для участі в заходах, які там влаштовують з приводу п’ятих роковин анексії Росією півострова.