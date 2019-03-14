В МИД сделали заявление из-за визита французских политиков в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку группы французских политиков в оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым и расценивает действия этих политиков как прямое попустительство агрессору. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства Украины, передает УНН.
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы французских политиков в оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым. Осуществив несанкционированный визит на преступно аннексированную украинскую территорию, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины", - отметили в ведомстве, добавив, что тем самым граждане Франции также действуют вопреки официальной позиции собственной страны, которая решительно осуждает попытку аннексии Россией украинского полуострова.
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"Расцениваем действия этих французских политиков как прямое попустительство агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове", - говорится в заявлении МИД.
Дипломаты подчеркнули, что в который раз требуют от всех иностранных граждан четко придерживаться "Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
"Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - сказано в заявлении.
Напомним, делегация из Франции в составе 12 человек прибыла вечером в среду, 13 марта, в оккупированный Крым для участия в мероприятиях, которые там устраивают по поводу пятой годовщины аннексии Россией полуострова.