Массовое отравление рыбой во Львове: продавщице грозит восемь лет тюрьмы

Как сообщили в пресс-службе, женщина, без разрешительных документов, в частности вывода лабораторного исследования ветеринарно-санитарной экспертизы качества и безопасности пищевой продукции, производила скумбрию горячего копчения в гараже и помещении собственной квартиры, несмотря на грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Причиной массового отравления во Львове стала бактерия сальмонеллы

Некачественной рыбой, отметили в прокуратуре, продавец торговала на одном из рынков Львова. От употребления опасного продукта в больницы Львовской области с острой кишечной инфекцией попали более 70 человек, среди которых дети. Такие действия нарушителя квалифицированно по ч.2 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

За это злоумышленнице грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.