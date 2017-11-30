Масове отруєння рибою у Львові: продавчині загрожує вісім років в’язниці

Як повідомили у прес-службі, жінка, без дозвільних документів, зокрема висновку лабораторного дослідження ветеринарно-санітарної експертизи якості і безпечності харчової продукції, виготовляла скумбрію гарячого копчення у гаражі та приміщенні власної квартири, незважаючи на грубі порушення санітарно-епідеміологічних правил.

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Неякісною рибою, відзначили у прокуратурі, продавчиня торгувала на одному із ринків Львова. Від вживання небезпечного продукту до лікарень Львівщини із гострою кишковою інфекцією потрапило понад 70 осіб, серед яких діти. Такі дії порушниці кваліфіковано за ч.2 ст.325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

За це зловмисниці загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.