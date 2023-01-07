Маск заявил, что "ошибка" сотрудников Twitter привела к найму юридической фирмы Perkins Coie
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Генеральный директор Twitter Илон Маск заявил в электронном письме Reuters, что нанять юридическую фирму Perkins Coie для защиты компании в федеральном судебном процессе в Калифорнии на этой неделе было ошибкой, которая больше не повторится, передает УНН.
Детали
Ранее агентство Reuters информировало, что адвокаты Perkins Coie вступили в суд по делу Twitter, несмотря на то, что Маск осудил фирму в социальных сетях, в том числе в твите в прошлом месяце, связанном с ее прошлой работой на бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Маск объяснил, что выбор Perkins Coie был "ошибкой со стороны члена команды Twitter".
"Perkins не будет представлять Twitter в будущих делах", - сказал он.
Маск написал в Twitter 8 декабря, что соцсеть "не использует Perkins Coie" и призвал другие компании бойкотировать фирму "из-за коррупции".
Напомним
Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что его компания "не на скоростной полосе к банкротству".