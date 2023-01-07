Маск заявив, що "помилка" співробітників Twitter призвела до найму юридичної фірми Perkins Coie

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Раніше агентство Reuters інформувало, що адвокати Perkins Coie вступили в суд по справі Twitter, незважаючи на те, що Маск засудив фірму в соціальних мережах, в тому числі в твіті минулого місяця, пов'язаному з її минулою роботою на колишнього кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Маск пояснив, що вибір Perkins Coie був "помилкою з боку члена команди Twitter".

"Perkins не представлятиме Twitter у майбутніх справах", - сказав він.

Маск написав у Twitter 8 грудня, що соцмережа "не використовує Perkins Coie" і закликав інші компанії бойкотувати фірму "через корупцію".

Нагадаємо

Американський мільярдер та власник Twitter Ілон Маск заявив, що його компанія "не на швидкісній смузі до банкрутства".