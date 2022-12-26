Ілон Маск прокоментував "шлях до банкрутства" Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Американський мільярдер та власник Twitter Ілон Маск заявив, що його компанія "не на швидкісній смузі до банкрутства", пише УНН.
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Ілон Маск взяв участь в американському подкасті “All in”, де заявив, що взяв під контроль витрати Twitter, тому компанія більше не знаходиться на швидкісній смузі банкрутства“.
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“Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства. Попереду ще багато роботи”, — заявив Маск.
Після купівлі соцмережі, американський мільярдер перестав бути найбагатшою людиною світу. До того ж багато працівників Twitter почали звільнятися після приходу Маска.
Нагадаємо
Ілон Маск заявив, що піде з поста гендиректора Twitter, як знайде відповідного кандидата.
Власник Twitter Ілон Маск запустив голосування у своєму акаунті, де питає у користувачів чи потрібно йому залишити посаду керівника соцмережі.
Результати були проти Маска — більшість користувачів проголосували “за” усунення власника з поста гендиректора.