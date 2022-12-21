Маск піде з поста гендиректора Twitter, як тільки знайде "когось досить дурного"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Ілон Маск заявив, що піде з поста гендиректора Twitter, як знайде відповідного кандидата. Про це мільярдер написав у своєму Twitter пише УНН.
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“Я піду з посади генерального директора, як тільки знайду когось досить дурного, щоби взятися за цю роботу! Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів”, — написав Ілон Маск.
Нагадаємо
Власник Twitter Ілон Маск запустив голосування у своєму акаунті, де питає у користувачів чи потрібно йому залишити посаду керівника соцмережі.
Результати були проти Маска — більшість користувачів проголосували “за” усунення власника з поста гендиректора.