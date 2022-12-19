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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12621 перегляди

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Ілон Маск створив опитування щодо доречності його очільницва у Twitter

Ілон Маск створив опитування щодо доречності його очільницва у Twitter

Київ • УНН

 • 604173 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Власник Twitter Ілон Маск запустив голосування у своєму акаунті, де питає у користувачів чи потрібно йому залишити посаду керівника соцмережі, пише УНН.

Цитата

"Чи маю я піти з посади глави Twitter? Я дотримуватимусь результатів цього опитування", - написав Маск.

Станом на ранок 19 грудня вже проголосувало понад 10 млн користувачів, де більшість проголосували "за" те, щоб Маск покинув пост глави компанії.

Нагадаємо

Twitter оголосив, що видалить облікові записи, створені з метою просування інших соціальних платформ, і контент, який містить посилання на них або імена користувачів, які в них представлені

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

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