Ілон Маск створив опитування щодо доречності його очільницва у Twitter

Цитата

"Чи маю я піти з посади глави Twitter? Я дотримуватимусь результатів цього опитування", - написав Маск.

Станом на ранок 19 грудня вже проголосувало понад 10 млн користувачів, де більшість проголосували "за" те, щоб Маск покинув пост глави компанії.

Нагадаємо

Twitter оголосив, що видалить облікові записи, створені з метою просування інших соціальних платформ, і контент, який містить посилання на них або імена користувачів, які в них представлені

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022