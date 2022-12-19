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Илон Маск создал опрос относительно уместности его руководства в Twitter

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Владелец Twitter Илон Маск запустил голосование в своем аккаунте, где спрашивает у пользователей нужно ли ему покинуть пост руководителя соцсети, пишет УНН.

Цитата

"Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду следовать результатам этого опроса", - написал Маск.

По состоянию на утро 19 декабря уже проголосовало более 10 млн пользователей, где большинство проголосовало "за" то, чтобы Маск покинул пост главы компании.

Напомним

Twitter объявил, что удалит учетные записи, созданные с целью продвижения других социальных платформ, и контент, содержащий ссылки на них или имена пользователей, которые в них представлены

Should I step down as head of Twitter? Я должен решить результаты этого пола.

—Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

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