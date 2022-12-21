Маск уйдет с поста гендиректора Twitter, как только найдет "кого-нибудь достаточно глупого"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора Twitter, как найдет соответствующего кандидата. Об этом миллиардер написал в своем Twitter пишет УНН.
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“Я уйду с должности генерального директора, как только найду кого-то достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я буду просто управлять командами программного обеспечения и серверов”, — написал Илон Маск.
Напомним
Владелец Twitter Илон Маск запустил голосование в своем аккаунте, где спрашивает у пользователей или нужно ему покинуть пост руководителя соцсети.
Результаты были против Маска — большинство пользователей проголосовали “за” устранение владельца с поста гендиректора.