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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Маск має піти з посади керівника Twitter - результати голосування

Маск має піти з посади керівника Twitter - результати голосування

Київ • УНН

 • 401038 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Мільярдер Ілон Маск має залишити посаду керівника Twitter. Саме так вирішили користувачі соцмережі до яких звернувся із відповідним запитанням сам Маск, передає УНН

Деталі

Сьогодні Ілон Маск запустив голосування, чи варто йому піти з посади очільника Twitter та пообіцяв дотриматися будь-яких результатів опитування.

Додамо

Нагадаємо, що Twitter 12 липня подав до суду на генерального директора Tesla, мільярдера Ілона Маска, щоб змусити його завершити придбання соціальної медіакомпанії за 44 мільярди доларів.

28 жовтня стало відомо, що Маск остаточно придбав Twitter. У своєму листі рекламодавцям бізнесмен пояснив, що хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектра думок.

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