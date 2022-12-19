Маск має піти з посади керівника Twitter - результати голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Мільярдер Ілон Маск має залишити посаду керівника Twitter. Саме так вирішили користувачі соцмережі до яких звернувся із відповідним запитанням сам Маск, передає УНН.
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Сьогодні Ілон Маск запустив голосування, чи варто йому піти з посади очільника Twitter та пообіцяв дотриматися будь-яких результатів опитування.
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Нагадаємо, що Twitter 12 липня подав до суду на генерального директора Tesla, мільярдера Ілона Маска, щоб змусити його завершити придбання соціальної медіакомпанії за 44 мільярди доларів.
28 жовтня стало відомо, що Маск остаточно придбав Twitter. У своєму листі рекламодавцям бізнесмен пояснив, що хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектра думок.