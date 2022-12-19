Маск должен уйти с должности руководителя Twitter – результаты голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Миллиардер Илон Маск должен покинуть пост руководителя Twitter. Именно так решили пользователи соцсети, к которым обратился с соответствующим вопросом сам Маск, передает УНН.
Детали
Сегодня Илон Маск запустил голосование, стоит ли ему уйти с должности руководителя Twitter и пообещал соблюсти какие-либо результаты опроса.
Добавим
Напомним, что Twitter 12 июля подал в суд на генерального директора Tesla, миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его завершить приобретение социальной медиакомпании за 44 миллиарда долларов.
28 октября стало известно, что Маск окончательно приобрел Twitter. В своем письме рекламодателям бизнесмен объяснил, что хочет обладать цифровой платформой для обсуждения широкого спектра мнений.