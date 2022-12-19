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Маск должен уйти с должности руководителя Twitter – результаты голосования

Маск должен уйти с должности руководителя Twitter – результаты голосования

Киев • УНН

 • 401037 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Миллиардер Илон Маск должен покинуть пост руководителя Twitter. Именно так решили пользователи соцсети, к которым обратился с соответствующим вопросом сам Маск, передает УНН

Детали

Сегодня Илон Маск запустил голосование, стоит ли ему уйти с должности руководителя Twitter и пообещал соблюсти какие-либо результаты опроса.

Добавим

Напомним, что Twitter 12 июля подал в суд на генерального директора Tesla, миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его завершить приобретение социальной медиакомпании за 44 миллиарда долларов.

28 октября стало известно, что Маск окончательно приобрел Twitter. В своем письме рекламодателям бизнесмен объяснил, что хочет обладать цифровой платформой для обсуждения широкого спектра мнений.

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