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Маск заявил, что хочет сделать Twitter самым точным источником информации

Киев • УНН

 • 389796 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть должна стать самым точным источником информации, передает УНН.

Цитата

"Twitter должен стать самым точным источником информации о мире. Это наша миссия", – отметил он.

Маск также добавил, что является сторонником свободы слова. 

"Моя приверженность свободе слова распространяется даже на то, чтобы не запрещать аккаунт, который следует за моим самолетом, даже если это является прямым риском для личной безопасности", - написал он.

Напомним 

По словам трех лидеров гражданских прав, встретившихся с Маском, новый владелец Twitter пообещал, что восстановит инструменты модерации содержимого, которые были заблокированы для некоторых сотрудников.

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