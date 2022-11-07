Маск заявив, що хоче зробити Twitter найточнішим джерелом інформації

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"Twitter має стати найточнішим джерелом інформації про світ. Це наша місія", - зазначив він.

Маск також додав, що є прихильником свободи слова.

"Моя прихильність до свободи слова поширюється навіть на те, щоб не забороняти акаунт, який слідує за моїм літаком, навіть якщо це є прямим ризиком для особистої безпеки", - написав він.

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За словами трьох лідерів громадянських прав, які зустрілися з Маском, новий власник Twitter пообіцяв, що відновить інструменти модерації вмісту, які були заблоковані для деяких співробітників.

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