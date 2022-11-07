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Маск заявив, що хоче зробити Twitter найточнішим джерелом інформації

Маск заявив, що хоче зробити Twitter найточнішим джерелом інформації

Київ • УНН

 • 389796 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американський мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа повинна стати найточнішим джерелом інформації, передає УНН.

Цитата

"Twitter має стати найточнішим джерелом інформації про світ. Це наша місія", - зазначив він.

Маск також додав, що є прихильником свободи слова. 

"Моя прихильність до свободи слова поширюється навіть на те, щоб не забороняти акаунт, який слідує за моїм літаком, навіть якщо це є прямим ризиком для особистої безпеки", - написав він.

Нагадаємо 

За словами трьох лідерів громадянських прав, які зустрілися з Маском, новий власник Twitter пообіцяв, що відновить інструменти модерації вмісту, які були заблоковані для деяких співробітників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маск: тверда прихильність Twitter до модерації контенту залишається абсолютно незмінною

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