Маск заявив, що хоче зробити Twitter найточнішим джерелом інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американський мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа повинна стати найточнішим джерелом інформації, передає УНН.
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"Twitter має стати найточнішим джерелом інформації про світ. Це наша місія", - зазначив він.
Маск також додав, що є прихильником свободи слова.
"Моя прихильність до свободи слова поширюється навіть на те, щоб не забороняти акаунт, який слідує за моїм літаком, навіть якщо це є прямим ризиком для особистої безпеки", - написав він.
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За словами трьох лідерів громадянських прав, які зустрілися з Маском, новий власник Twitter пообіцяв, що відновить інструменти модерації вмісту, які були заблоковані для деяких співробітників.
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