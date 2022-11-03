Ілон Маск пообіцяв відновити інструменти модерації контенту в Twitter вже цього тижня

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За даними Bloomberg, підприємець взяв на себе зобов'язання відновити інструменти модерації контенту під час віртуальної зустрічі за допомогою відеосервісу Zoom з головами низки провідних організацій США з питань расової справедливості.

Як повідомляє агентство, підприємець також попросив представників організацій приєднатися до його поради щодо модерації контенту, яка займатиметься обробкою висловлювань на платформі.

Компанія також планує розширити доступ до своєї функції редагування. Функція редагування, яка наразі доступна для так званих користувачів Twitter Blue, які платять 4,99 доларів на місяць, буде відкрита для решти користувачів безкоштовно, сказав один із людей. Ця зміна може бути реалізована вже цього тижня, сказав він.

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