Илон Маск пообещал восстановить инструменты модерации контента в Twitter уже на этой неделе

Детали

По данным Bloomberg, предприниматель взял на себя обязательство восстановить инструменты модерации контента во время виртуальной встречи с помощью видеосервиса Zoom с главами ряда ведущих организаций США по расовой справедливости.

Как сообщает агентство, предприниматель также попросил представителей организаций присоединиться к его совету по модерации контента, которая будет заниматься обработкой высказываний на платформе.

Компания также планирует расширить доступ к своей функции редактирования. Функция редактирования, которая теперь доступна так называемым пользователям Twitter Blue, которые платят 4,99 долларов в месяц, будет открыта для остальных пользователей бесплатно, сказал один из людей. Это изменение может быть реализовано уже на этой неделе, сказал он.

Напомним

Илон Маск вводит плату за синюю галочку в Twitter.