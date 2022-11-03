Илон Маск пообещал восстановить инструменты модерации контента в Twitter уже на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По словам трех лидеров гражданских прав, встретившихся с Маском в понедельник, новый владелец Twitter пообещал, что восстановит инструменты модерации содержимого, которые были заблокированы для некоторых сотрудников до конца недели.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По данным Bloomberg, предприниматель взял на себя обязательство восстановить инструменты модерации контента во время виртуальной встречи с помощью видеосервиса Zoom с главами ряда ведущих организаций США по расовой справедливости.
Как сообщает агентство, предприниматель также попросил представителей организаций присоединиться к его совету по модерации контента, которая будет заниматься обработкой высказываний на платформе.
Компания также планирует расширить доступ к своей функции редактирования. Функция редактирования, которая теперь доступна так называемым пользователям Twitter Blue, которые платят 4,99 долларов в месяц, будет открыта для остальных пользователей бесплатно, сказал один из людей. Это изменение может быть реализовано уже на этой неделе, сказал он.
Напомним
Илон Маск вводит плату за синюю галочку в Twitter.