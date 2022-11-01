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Кінг заявив, що 20 доларів за верифікацію Twitter - дорого, Маск запропонував 8

Кінг заявив, що 20 доларів за верифікацію Twitter - дорого, Маск запропонував 8

Київ • УНН

 • 370729 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Американський письменник Стівен Кінг написав, що, на його думку, 20 доларів за місячну верифікацію Twitter, що напередодні анонсував новий власник соціальної мережі Ілон Маск, це занадто дорого. У відповідь мільярдер почав торгуватися і запропонував 8 доларів. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення письменника у Twitter.

Цитата

"20 доларів на місяць, щоб зберегти мою блакитну галочку? До біса, нехай вони мені платять. Якщо це запровадять, я збанкрутую", - написав Кінг.

У коментарі до письменника прийшов Маск і повідомив, що їм треба якось оплачувати рахунки.

"Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців. Як щодо 8 доларів?" - спитав він.

Він додав, що перш ніж у Twitter з'явиться платна верифікація, він надасть обґрунтування "у довшій формі". І зауважив, що цей спосіб - "єдина можливість перемогти ботів і тролів".

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Нагадаємо

У четвер, 27 жовтня, Маск завершив операцію з купівлі Twitter за 44 мільярди доларів. 

Коли мільярдер-підприємець "прийшов до влади", він звільнив виконавчого директора Twitter Парага Агравала та головного фінансового директора Неда Сігала.

Маск також заявив, що буде головним виконавчим директором Twitter.

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