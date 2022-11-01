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Кинг заявил, что 20 долларов за верификацию Twitter - дорого, Маск предложил 8

Кинг заявил, что 20 долларов за верификацию Twitter - дорого, Маск предложил 8

Киев • УНН

 • 370727 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Американский писатель Стивен Кинг написал, что, по его мнению, 20 долларов за месячную верификацию Twitter, что накануне анонсировал новый владелец социальной сети Илон Маск, это слишком дорого. В ответ миллиардер начал торговаться и предложил 8 долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение писателя в Twitter.

Цитата

"20 долларов в месяц, чтобы сохранить мою голубую галочку? К черту, пусть они мне платят. Если это введут, я обанкрочусь", - написал Кинг.

В комментарии к писателю пришел Маск и сообщил, что им надо как-то оплачивать счета.

"Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет 8 долларов?" - спросил он.

Он добавил, что прежде чем в Twitter появится платная верификация, он предоставит обоснование "в более длинной форме". И заметил, что этот способ - "единственная возможность победить ботов и троллей".

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Напомним

В четверг, 27 октября, Маск завершил сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов. 

Когда миллиардер-предприниматель "пришел к власти", он уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала и главного финансового директора Неда Сигала.

Маск также заявил, что будет главным исполнительным директором Twitter.

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