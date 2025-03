Кинг заявил, что 20 долларов за верификацию Twitter - дорого, Маск предложил 8

Цитата

"20 долларов в месяц, чтобы сохранить мою голубую галочку? К черту, пусть они мне платят. Если это введут, я обанкрочусь", - написал Кинг.

В комментарии к писателю пришел Маск и сообщил, что им надо как-то оплачивать счета.

"Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет 8 долларов?" - спросил он.

Он добавил, что прежде чем в Twitter появится платная верификация, он предоставит обоснование "в более длинной форме". И заметил, что этот способ - "единственная возможность победить ботов и троллей".

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Напомним

В четверг, 27 октября, Маск завершил сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов.

Когда миллиардер-предприниматель "пришел к власти", он уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала и главного финансового директора Неда Сигала.

Маск также заявил, что будет главным исполнительным директором Twitter.