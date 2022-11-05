Маск: тверда прихильність Twitter до модерації контенту залишається абсолютно незмінною

Цитата

"Знову ж таки, для повної ясності, тверда прихильність Twitter до модерації контенту залишається абсолютно незмінною. Насправді, ми бачили, що цього тижня кількість висловлювань, що розпалюють ворожнечу, іноді знижувалася "нижче" наших попередніх норм, всупереч тому, що ви можете прочитати в пресі", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи скорочення штату Twitter, Маск зазначив, що "на жаль, вибору немає, коли компанія втрачає понад 4 млн доларів на день".

"Всім, хто звільнився, було запропоновано 3 місяці вихідної допомоги, що на 50% більше, ніж передбачено законодавством", - сказав він.

Нагадаємо

За словами трьох лідерів громадянських прав, які зустрілися з Маском, новий власник Twitter пообіцяв, що відновить інструменти модерації вмісту, які були заблоковані для деяких співробітників.