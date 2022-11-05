Маск: твердая приверженность Twitter к модерации контента остается абсолютно неизменной

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"Опять же, для полной ясности, твердая приверженность Twitter к модерации контента остается абсолютно неизменной. На самом деле, мы видели, что на этой неделе количество высказываний, разжигающих вражду, иногда снижалось "ниже" наших предыдущих норм, вопреки тому, что вы можете прочитать в прессе", - говорится в сообщении.

Комментируя сокращение штата Twitter, Маск отметил, что "к сожалению, выбора нет, когда компания теряет более 4 млн долларов в день".

"Всем, кто уволился, было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем предусмотрено законодательством", - сказал он.

Напомним

По словам трех лидеров гражданских прав, которые встретились с Маском, новый владелец Twitter пообещал, что восстановит инструменты модерации контента, которые были заблокированы для некоторых сотрудников.