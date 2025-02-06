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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск репостил фейковое видео о USAID и западных звездах в Украине - ЦПД СНБО

Маск репостил фейковое видео о USAID и западных звездах в Украине - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

 • 9856 просмотра

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Илон Маск репостнул в X фальшивый сюжет от имени E! News о якобы финансировании USAID визитов западных знаменитостей в Украину. Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию как российскую пропаганду.

Миллиардер Илон Маск распространил на своей странице в Х сюжет, в котором говорится о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует визиты западных знаменитостей в Украину. Впрочем, ролик является фейковым, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали 

"Илон Маск репостил в соцсети Х фейковый сюжет от имени американского издания E! News о якобы финансировании Агентством США по международному развитию (USAID) визитов западных знаменитостей в Украину",- отмечает ЦПД.

Однако, как сообщили в ЦПД, на официальных ресурсах E! News такого видео нет, поэтому информация, которая в нем транслируется, является выдумкой российских фейкоделов. 

"Распространение подобной лжи дискредитирует и обесценивает поддержку Украины среди мировых лидеров и культурных деятелей. Несмотря на блокировку Х в самой рф, российская пропаганда активно использует эту соцсеть для распространения собственных нарративов", - говорится в сообщении ЦПД.

рф распространяет фейки о мобилизации подростков-сирот в Сумской области - ЦПД30.01.25, 15:37 • 22700 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
ilon-maskЭлон Маск
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