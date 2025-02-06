Маск репостил фейковое видео о USAID и западных звездах в Украине - ЦПД СНБО

Миллиардер Илон Маск распространил на своей странице в Х сюжет, в котором говорится о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует визиты западных знаменитостей в Украину. Впрочем, ролик является фейковым, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

"Илон Маск репостил в соцсети Х фейковый сюжет от имени американского издания E! News о якобы финансировании Агентством США по международному развитию (USAID) визитов западных знаменитостей в Украину",- отмечает ЦПД.

Однако, как сообщили в ЦПД, на официальных ресурсах E! News такого видео нет, поэтому информация, которая в нем транслируется, является выдумкой российских фейкоделов.

"Распространение подобной лжи дискредитирует и обесценивает поддержку Украины среди мировых лидеров и культурных деятелей. Несмотря на блокировку Х в самой рф, российская пропаганда активно использует эту соцсеть для распространения собственных нарративов", - говорится в сообщении ЦПД.

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