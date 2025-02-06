Маск репостив фейкове відео про USAID і західних зірок в Україні - ЦПД РНБО

Мільярдер Ілон Маск поширив на своїй сторінці в Х сюжет, у якому йдеться про те, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) фінансує візити західних знаменитостей до України. Втім, ролик є фейковим, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

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"Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України",- зазначає ЦПД.

Проте, як повідомили у ЦПД, на офіційних ресурсах E! News такого відео немає, тож інформація, яка в ньому транслюється, є вигадкою російських фейкоробів.

"Поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів. Попри блокування Х у самій рф, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів", - ідеться у повідомленні ЦПД.

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