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Маск репостив фейкове відео про USAID і західних зірок в Україні - ЦПД РНБО

Маск репостив фейкове відео про USAID і західних зірок в Україні - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 30889 перегляди

Ілон Маск репостнув у X фальшивий сюжет від імені E! News про нібито фінансування USAID візитів західних знаменитостей до України. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію як російську пропаганду.

Мільярдер Ілон Маск поширив на своїй сторінці в Х сюжет, у якому йдеться про те, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) фінансує візити західних знаменитостей до України. Втім, ролик є фейковим, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Деталі 

"Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України",- зазначає ЦПД.

Проте, як повідомили у ЦПД, на офіційних ресурсах E! News такого відео немає, тож інформація, яка в ньому транслюється, є вигадкою російських фейкоробів. 

"Поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів. Попри блокування Х у самій рф, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів", - ідеться у повідомленні ЦПД.

рф поширює фейки про мобілізацію підлітків-сиріт на Сумщині - ЦПД30.01.25, 15:37 • 23451 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
ahentstvo-ssha-z-mizhnarodnoho-rozvytkuАгентство США з міжнародного розвитку
ilon-maskІлон Маск
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