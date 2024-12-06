Маск наращивает усилия в области искусственного интеллекта: xAI привлек шесть миллиардов долларов нового капитала от инвесторов
Киев • УНН
Стартап искусственного интеллекта xAI Илона Маска получил $ 6 млрд инвестиций для расширения суперкомпьютера Colossus. Планируется увеличить количество графических процессоров до более чем миллиона единиц.
Стартап искусственного интеллекта (ИИ) Илона Маска планирует расширить свой суперкомпьютер, включив в него более миллиона графических процессоров (графических процессоров).
Передает УНН со ссылкой на Euronews.
xAI, стартап Илона Маска, специализирующийся на искусственном интеллекте, привлек 6 миллиардов долларов свежего капитала от инвесторов. деньги помогут масштабно расширить количество процессоров искусственного интеллекта в суперкомпьютере компании Маска "Colossus". В середине недели было объявлено, что компания планирует включить более миллиона графических процессоров (GPU) в свой суперкомпьютер. производитель чипов Nvidia также, вероятно, выиграет от этого.
в октябре конкурент и разработчик Chatgpt OpenAI привлек 6,6 миллиарда долларов. OpanAI оценивается в 157 миллиардов долларов. Компания не разглашает имена инвесторов, оценку или доходы.
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Суперкомпьютер Маска "Colossus" был построен ранее в этом году в Мемфисе, штат Теннесси, за три месяца. В настоящее время у него есть 100 000 графических процессоров Nvidia для обучения Grok, чат-бота xAI.
Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, конкурируют за создание больших кластеров графических процессоров или взаимосвязанных чипов, которые могут привести к лучшим и более быстрым моделям искусственного интеллекта.
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